Ишимцы зададут вопросы главе города в прямом эфире
| Фото: предоставлено Светланой Щукиной
Задать вопросы главе города Федору Шишкину и получить ответы на них смогут жители Ишима в прямом эфире 20 октября в 13 часов, сообщает администрация муниципалитета.
Присоединиться к трансляции можно в сообществе администрации Ишима и центра управления регионом Тюменской области.
Организаторы предлагают также задать свои вопросы в комментариях под постом с анонсом мероприятия.
Добавим, что эфир пройдет при поддержке ЦУР Тюменской области.