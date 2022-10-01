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Ишимцы зададут вопросы главе города в прямом эфире

Общество, 08:03 19 октября 2022

предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Задать вопросы главе города Федору Шишкину и получить ответы на них смогут жители Ишима в прямом эфире 20 октября в 13 часов, сообщает администрация муниципалитета.

Присоединиться к трансляции можно в сообществе администрации Ишима и центра управления регионом Тюменской области.

Организаторы предлагают также задать свои вопросы в комментариях под постом с анонсом мероприятия.

Добавим, что эфир пройдет при поддержке ЦУР Тюменской области.

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# Ишим , прямой эфир , Федор Шишкин

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