Пьяный тоболяк опрокинул свою машину в центре города

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Злостный нарушитель ПДД в Тобольске вновь сел пьяным за руль и опрокинул свой автомобиль в центре города. Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторную пьяную езду, сообщает ГИБДД Тюменской области.

ДТП произошло в ночь на 17 октября. В 4 часа 15 минут в пер. Свердловский опрокинулся автомобиль Mazda. Обошлось без пострадавших. На место аварии прибыл наряд ДПС. 49-летний водитель был пьян.

Освидетельствование на алкоголь показало 0,98 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ранее этот тоболяк уже задерживался за пьяное вождение в 2008, 2013 и 2021-м годах. В 2021 году он был лишен прав на 20 месяцев.