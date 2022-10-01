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В Тюменской области организаторы акции "Свяжи носки солдату" принимают теплые вещи и пряжу

Общество, 16:44 17 октября 2022

ИИЦ "Голышмановский вестник" | Фото: ИИЦ "Голышмановский вестник"

Акцию "Свяжи носки солдату" запустили в п. Голышманово. Инициаторы принимают теплые вещи и пряжу, а также письма бойцам, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Акцию инициировали члены клуба "Рук прекрасное творение" при окружном Совете ветеранов. Отправлять посылки планируют через военкоматы.

"Считаю, наш долг – побеспокоиться о здоровье бойцов — зима на носу. Помогаем тем, что по силам. Знаем, как им там тяжело приходится, и хотим, чтобы они не мерзли. Шерстяные носки и варежки отлично держат тепло", – сказала руководитель первичной ветеранской организации областной больницы №11 Татьяна Калинина.

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Волонтеры собираются за рукоделием в Совете ветеранов по вторникам с 10 до 12 часов. Принести готовые вещи можно в рабочее время любого дня по адресу: п. Голышманово, ул. Садовая, 79, второй этаж (бывшее здание музея).

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# волонтеры , пожилые люди

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