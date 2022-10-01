В Тюменской области программу переселения из аварийного жилья хотят завершить в 2023 году

| Фото: сайт полпреда президента РФ в УФО | Фото: сайт полпреда президента РФ в УФО

В Тюменской, Челябинской и Курганской областях планируют завершить исполнение региональных программ переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2023 году.

Об этом доложили полномочному представителю президента в УФО Владимиру Якушеву на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами округа.

План переселения граждан из аварийного жилья на 2019-2022 годы в УФО перевыполнен. Предполагалось, что по региональным адресным программам расселения с привлечением средств ППК "Фонд развития территорий" жилищные условия улучшат 49,6 тыс. жителей. Но уже к началу осени новоселье отметили 54,3 тыс. человек. Кроме того, в рамках иных региональных программ дополнительно из аварийного жилья расселено еще 40,2 тыс. человек. Всего с 1 января 2019 года по 1 сентября 2022 года в УФО расселено 1,48 млн кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 сентября 2017 года.

Вместе с тем на темпах реализации программ негативно отражается удорожание строительных материалов. Правительство России приняло решение дополнительно выделить 24 млрд рублей на продолжение программ в 43 регионах. Среди них – Курганская и Челябинская области, которые получат из федерального бюджета 190 млн и 182 млн рублей соответственно. Это позволит сохранить темпы ликвидации аварийного жилищного фонда.

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию, сейчас крайне важно продолжать проекты, направленные на повышение качества жизни людей. Необходимо наращивать темпы расселения аварийного жилья и по максимуму использовать все возможности для успешной реализации намеченных планов", – акцентировал Владимир Якушев.

Отметим, в августе по поручению президента правительство утвердило новую программу расселения аварийного жилья. Она распространяется на многоквартирные дома, которые были признаны непригодными для проживания с 2017 до 2022 года. В 2022–2023 годах в рамках новой программы в регионы будет направлено 45 млрд рублей, что позволит переселить около 50 тыс. человек с почти 1 млн кв. м.