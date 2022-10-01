В Тюмени к зиме обследовали и отремонтировали 3 тыс. 344 пожарных гидранта

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

3 тыс. 344 пожарных гидранта обследовали и подтвердили исправность специалисты тюменского водоканала к зимнему сезону. 80 гидрантов отремонтированы, сообщает пресс-служба компании.

На 150 участках водопроводных сетей заменена запорная арматура, завершены плановые профилактические работы на повысительных насосных станциях, которых в Тюмени более 100.

По словам главного инженера "Росводоканал Тюмень" Виталия Гурского, подготовлены и запущены в работу все котельные, отапливающие объекты водоснабжения и водоотведения.

"На Велижанском водозаборе провели плановую промывку аэраторов, на Метелевском – смесителей. Выполнены сезонные профилактические работы и на сооружениях очистки сточных вод промыты первичные отстойники и песколовки", - отметил он.

Плановый профилактический ремонт проведен на насосных станциях водоотведения, особое внимание уделяется герметичности сооружений. Около 200 км канализационных сетей промыто с помощью мощной техники, работы продолжаются.

Строительство и реконструкция сетей продолжаются в течение всего года. Современные технологии позволяют прокладывать коммуникации даже зимой. В этом году в Тюмени уже построено и реконструировано около 20 км трубопроводов.