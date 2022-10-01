Повышение общественного статуса учителя обсудят на Филофеевских чтениях в Тюмени

| Фото: группа "Тобольская Митрополия" ВКонтакте | Фото: группа "Тобольская Митрополия" ВКонтакте

Повышение общественного статуса образования и учителя станет одной из тем XXI Филофеевских образовательных чтений. Круглый стол "Ценности и духовные традиции аграрного образования" состоится в ГАУ Северного Зауралья (ул. Республики, 7) в Тюмени 20 октября с 14 до 17 часов.

Среди тем докладов — "Жизнь и служение святого Филофея (Лещинского) в Сибири", "Образовательный и воспитательный процесс в Александровском реальном училище", "Формирование патриотизма в первой половине XX века: от И. Я. Словцова до Н. И. Кузнецова", сообщает управление по информационной политике ГАУ Северного Зауралья.