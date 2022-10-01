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В Тюмени на форуме "Тетрис" расскажут, как достичь спокойных отношений в семье

Общество, 08:31 19 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают принять участие в завершающем этапе форума мудрых родителей "Тетрис", который пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева 22 октября.

На мероприятии расскажут, как достичь экологичных, простых и спокойных отношений в семье, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Для семей-участников с детьми будут работать детская игровая комната, развлекательная викторина в детской библиотеке, а также организованы игры.

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# воспитание , дети , родители , Тетрис

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