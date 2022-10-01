Участок улицы Камышинской в Тюмени временно закроют для транспорта
| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени
Участок по ул. Камышинской в районе здания № 11 в Тюмени временно закроют для транспорта. Ограничения введут с 20 часов 21 октября до 6 часов 24 октября, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Временные неудобства связаны с выполнением работ на сетях водоснабжения. Объехать перекрытый участок можно по улицам Крупская, Орловская, Каширская.
Тюменских автолюбителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения и соблюдать ПДД.