Участок улицы Камышинской в Тюмени временно закроют для транспорта

| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Участок по ул. Камышинской в районе здания № 11 в Тюмени временно закроют для транспорта. Ограничения введут с 20 часов 21 октября до 6 часов 24 октября, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Временные неудобства связаны с выполнением работ на сетях водоснабжения. Объехать перекрытый участок можно по улицам Крупская, Орловская, Каширская.

Тюменских автолюбителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения и соблюдать ПДД.