Объединенный штаб для помощи семьям мобилизованных открыли в Тюменской области

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия"

Объединенный штаб для помощи семьям мобилизованных граждан открыли в Тюменской области. Организаторами штаба стали "Единая Россия", молодогвардейцы и волонтерское движение #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения партии.

Уже проходят акции для детей мобилизованных. При поддержке тюменского бизнеса семьям вручают билеты в кино, аквапарк, театр, филармонию. К помощи семьям мобилизованных присоединится депутатский корпус. Депутаты будут курировать семьи мобилизованных в своих избирательных округах, чтобы нуждающиеся в помощи получили ее оперативно и в полной мере.

С первых дней частичной мобилизации начал работу центр помощи семьям военнослужащих и горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Люди обращаются за юридической консультацией, просят помощи с оформлением документов, спрашивают о порядке предоставления различных субсидий. Поступают запросы бытового характера.