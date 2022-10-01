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Объединенный штаб для помощи семьям мобилизованных открыли в Тюменской области

Общество, 15:36 18 октября 2022

пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия"

Объединенный штаб для помощи семьям мобилизованных граждан открыли в Тюменской области. Организаторами штаба стали "Единая Россия", молодогвардейцы и волонтерское движение #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения партии.

Уже проходят акции для детей мобилизованных. При поддержке тюменского бизнеса семьям вручают билеты в кино, аквапарк, театр, филармонию. К помощи семьям мобилизованных присоединится депутатский корпус. Депутаты будут курировать семьи мобилизованных в своих избирательных округах, чтобы нуждающиеся в помощи получили ее оперативно и в полной мере.

С первых дней частичной мобилизации начал работу центр помощи семьям военнослужащих и горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Люди обращаются за юридической консультацией, просят помощи с оформлением документов, спрашивают о порядке предоставления различных субсидий. Поступают запросы бытового характера.

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# горячая линия , Единая Россия , мобилизация , Молодая гвардия

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