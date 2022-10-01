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"Капитаны бизнеса" оценили потенциал Упоровского района для развития внутреннего туризма

Экономика, 15:03 18 октября 2022

департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Туры выходного дня с включением в маршрут музея старообрядчества, уникального храма в Суерке, оздоровительного центра и круглогодичной картинговой имеют потенциал для развития туризма в Упоровском районе. Так оценила в ходе рабочей поездки возможности и ресурсы района команда Торгово-промышленной палаты Тюменской области и "Капитаны бизнеса", сообщает ведомство.

По мнению куратора бизнес-сообщества Упоровского района, генерального директора "ТюмБит" Андрея Лозицкого в муниципальном образовании взят высокий темп в развитии туризма. Первой ласточкой стал фестиваль картофеля. И в целом, район имеет достаточно ресурсов, чтобы принимать у себя гостей в рамках однодневных экскурсий и туров выходного дня.

Отдельное внимание было уделено археологическому памятнику федерального значения – Ингальской долине. Она известна археологическими находками, которые в данное время хранятся в Эрмитаже и относятся к саргатской цивилизации. Саргатов называют строителем сибирских пирамид, толщина стен в основании достигала 20 метров. В XVIII веке древние захоронения были вскрыты и наиболее ценные экземпляры находок переехали в российскую столицу. В связи с популяризацией внутреннего и въездного туризма растет внимание и к таким памятникам.

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# туризм , Упоровский район

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