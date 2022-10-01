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Семьи мобилизованных могут получить психологическую помощь круглосуточно

Общество, 16:54 18 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семьи мобилизованных могут бесплатно получить психологическую помощь по горячей линии, которая работает в Тюменской области по телефону: 8-800-220-8000.

Сотрудники Областной клинической психиатрической больницы работают по нему круглосуточно, сообщает информационный центр правительства региона.

Помощь оказывают бесплатно, очные приемы проводят в будние дни с 8 до 19 часов адресу г. Тюмень, ул. Герцена, 74. Записаться на очные консультации можно с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов по телефону 8(3452) 500-598.

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# горячая линия , мобилизация , телефон доверия

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