Семьи мобилизованных могут получить психологическую помощь круглосуточно
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Семьи мобилизованных могут бесплатно получить психологическую помощь по горячей линии, которая работает в Тюменской области по телефону: 8-800-220-8000.
Сотрудники Областной клинической психиатрической больницы работают по нему круглосуточно, сообщает информационный центр правительства региона.
Помощь оказывают бесплатно, очные приемы проводят в будние дни с 8 до 19 часов адресу г. Тюмень, ул. Герцена, 74. Записаться на очные консультации можно с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов по телефону 8(3452) 500-598.