Семьи мобилизованных могут получить психологическую помощь круглосуточно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семьи мобилизованных могут бесплатно получить психологическую помощь по горячей линии, которая работает в Тюменской области по телефону: 8-800-220-8000.

Сотрудники Областной клинической психиатрической больницы работают по нему круглосуточно, сообщает информационный центр правительства региона.

Помощь оказывают бесплатно, очные приемы проводят в будние дни с 8 до 19 часов адресу г. Тюмень, ул. Герцена, 74. Записаться на очные консультации можно с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов по телефону 8(3452) 500-598.