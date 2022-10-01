Тюменцам напомнили о правильной утилизации автопокрышек

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Оставлять старые автопокрышки после смены летней резины на зимнюю на контейнерных площадках ТКО нельзя, напоминает автовладельцам области Тюменское экологическое объединение.

Этот вид отходов относится к опасным, отмечает региональный оператор, и водителям мусоровозов запрещено вывозить шины, они не должны попадать ни на мусоросортировочный завод, ни на полигон.

Напомним, что автовладельцы обязаны обеспечить безопасную утилизацию покрышек в специализированных организациях.

Покрышки в Тюмени принимают автомастерские, магазины по продаже шин, предприятия по переработке резинотехнических изделий. Большинство таких компаний оказывают эти услуги платно.

"Если все же на контейнерной площадке наблюдается скопление шин, следует обратиться в управляющую компанию или муниципальный орган власти", - отметили в ТЭО.