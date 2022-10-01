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Участок ул. 30 лет Победы в Тюмени будет односторонним до 5 ноября

Общество, 12:38 19 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Одностороннее движение ввели на участке улицы 30 лет Победы от дома № 87 до дома № 77а в Тюмени. Ограничение буде действовать до 5 ноября, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Временные неудобства связаны со строительством ливневой канализации. Объехать участок можно по улице Пермякова.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения

скриншот из видео "Тюменского времени" в Telegram-канале | Фото: скриншот из видео "Тюменского времени" в Telegram-канале

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# ливневая канализация , одностороннее движение

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