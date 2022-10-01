Участок ул. 30 лет Победы в Тюмени будет односторонним до 5 ноября
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Одностороннее движение ввели на участке улицы 30 лет Победы от дома № 87 до дома № 77а в Тюмени. Ограничение буде действовать до 5 ноября, сообщает ГИБДД по Тюменской области.
Временные неудобства связаны со строительством ливневой канализации. Объехать участок можно по улице Пермякова.
Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения
| Фото: скриншот из видео "Тюменского времени" в Telegram-канале