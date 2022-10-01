Российские военные поблагодарили тюменцев за собранные вещи и медикаменты

| Фото: скриншот с видео | Фото: скриншот с видео

Лейтенант ВС РФ от имени своих товарищей поблагодарил жителей Тюменской области и правительство региона за собранные и доставленные им вещи и медикаменты.

Он отметил, что сейчас вся Россия работает на одно общее дело – на победу. Военные выполняют свои задачи, гражданские, невзирая на должности и регалии, свои.

Защитник вспомнил притчу о венике, который можно сломать по прутику, но невозможно в связке: "Так и мы – вместе, едины и никто нас не сломит, мы на это мотивированы, мы готовы", - подчеркнул военный.

Отметим, в Тюмени организовано 25 точек приема помощи для мобилизованных ребят. Принести аптечки, снаряжение, продукты, средства гигиены и вещи для солдат, принимающих участие в специальной военной операции, могут все желающие. Полный список адресов размещен по ссылке.

Инна Кондрашкина