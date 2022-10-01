300 спортсменок примут участие в соревнованиях по эстетической гимнастике

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по эстетической гимнастике пройдут в СК "Строймаш" спортивной школы "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) 21 октября. Чемпионат соберет 300 спортсменок из Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В первенстве предусмотрены возрастные категории 8-10, 10-12, 12-14 лет. Спортсменки представляют целостные композиции под музыку с определенным набором элементов для каждой возрастной категории.

По словам президента областной федерации эстетической гимнастики Евгении Кудашово, по результатам областных состязаний формируется сборная команда Тюменской области на 2023 год, которая представит субъект на окружных и российских стартах.

"Кстати, наши спортсменки в 2022 году выиграли чемпионат и первенство УФО во всех возрастных категориях, также стали призёрами всероссийских соревнований. Наши сборные на протяжении многих лет входят в десятку сильнейших команд страны", - добавила она.