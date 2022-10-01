Участок объездной Тюмени в районе Червишевской развязки приведут в порядок

| Фото: пресс-служба главного управлению строительства Тюменской области | Фото: пресс-служба главного управлению строительства Тюменской области

Уборку мусора на объездной дороге Тюмени в районе Червишевской развязки завершат в течение недели. Очисткой территории занимается подрядная организация в рамках контракта по содержанию дороги, сообщает Главное управление строительства региона.

Специалисты чистят подходы к дорогу, а также водоотводные канавы. Территорию у транспортного узла быстро заливает, что препятствует уходу воды. При больших осадках и таянии снега это может способствовать образованию луж и ухудшению дорожной обстановки. Левую сторону подходов к развязке уже очистили. Сейчас работы идут на правой стороне.

Перекрывать движение не планируется. Для безопасности рабочих выставлены дорожные знаки. Очистка территории частично идёт вручную, поскольку техника не может убрать грязь под барьерным ограждением.