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29 спектаклей покажут на фестивале SOMA в Тюмени

Общество, 11:32 20 октября 2022

пресс-служба молодежного театрального центра "Космос" | Фото: пресс-служба молодежного театрального центра "Космос"

Фестиваль хореографических спектаклей SOMA пройдет на площадках молодёжного театрального центра "Космос" и "Мастерской современного танца" в Тюмени с 27 по 30 октября. Помимо основной программы пройдут мастер-классы, баттлы, спектакли гостевой программы, сообщает пресс-служба "Космоса".

"На заочный отбор подали 55 работ из разных городов страны, из них 29 спектаклей стали участниками. География очень широкая: от Уссурийска до Санкт-Петербурга. Также у нас четыре спектакля, приглашенных в гостевую программу, и яркая команда судей на баттлы", - рассказала директор фестиваля Александра Балецкая.

В основной программе фестиваля зрители увидят выступления хореографических коллективов и сольных исполнителей в детской, молодежной и профессиональной номинациях. Дополнительным проектом стала открытая конференция, где теоретики, критики, педагоги и руководители смогут выступить с докладами. Также в этом году пройдет SOMA battle, победитель получит денежный приз.

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# Молодежный центр , хореография

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