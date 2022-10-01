Молодых тюменских предпринимателей приглашают на всероссийский конкурс
Молодые бизнесмены из Тюменской области могут стать участниками конкурса "Твоё дело. Молодой предприниматель России". Прием заявок на конкурс стартовал и продлится до 1 ноября, сообщает Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения региона.
Организаторы ставят целью выявить и анонсировать успешные практики молодых бизнесменов, усилить проекты, используя опыт отраслевых экспертов, повысить компетенции авторов.
К участию приглашают граждан России в возрасте от 14 до 35 лет с действующим бизнесом. Молодежь, у которой еще нет своего дела, но есть идеи и стремление развивать его, может проявить себя в кейс-чемпионате.
Представить проекты предлагают в 10 номинациях: социальная польза, прорыв года, инновационно-технологическое предпринимательство, классическое предпринимательство, самозанятый, международный бизнес, медиа бизнес, производство, агробизнес, креативный бизнес.
Предусмотрены и три специальных номинации: женский бизнес, лучший проект в сфере ESG-технологий и школьная лига.
Испытания пройдут на информационной платформе конкурса, материалы для оценки экспертным советом необходимо загружать через свой аккаунт.
Победителей наградят на Всероссийском фестивале молодежного предпринимательства в Москве.