Потомки первого владельца тюменской конторы пароходства посетили мультицентр

| Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Семья Антона Колмакова, который был первым владельцем тюменской конторы пароходства в 19 веке, посетила его впервые после реконструкции. Сотрудники мультицентра провели экскурсию для гостей, сообщает пресс-служба учреждения.

Сотрудники "Конторы пароходства" встретились с праправнучатой племянницей Галиной Зуевой, праправнучатым племянником Ильей Брюхановым, его женой Анной, их детьми Марией, Андреем и племянником Максимом. Гости посетили персональную выставку тюменской художницы Алены Козиол "Киця", увидели интерактивную выставку об истории конторы пароходства, и пообщались с членами команды.

Галина Зуева поделилась, что мультицентр произвел на них сильное впечатление. По ее словам, приятно осознавать, что есть такое место, которое помогает продвигаться молодым художникам, музыкантам и другим создателям. Важно и то, что сохранилась историческая часть.

"Есть ощущение, что эта память питает, вдохновляет и заряжает молодых людей. Может быть, это подтолкнет кого-то узнать больше о своей семье", - добавил она.