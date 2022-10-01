  • 20 октября 202220.10.2022четверг
  • USD61,5905
    EUR60,1086
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы подарили краснодонским учителям открытки и 3D-пособия

Общество, 13:25 20 октября 2022

региональное отделение "Молодой Гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии"

Открытки и пятьдесят 3D-пособий "Техника великой Победы" подарили тюменские молодогвардейцы учителям школы в Краснодоне, сообщает пресс-служба регионального отделения "Молодой Гвардии".

По словам руководителя волонтерского отряда в Краснодоне Владимира Соколова, 3D-пособие позволит учащимся узнать факты о военной технике, вкладе тружеников тыла в Победу на войне, ключевых событиях, повлиявших на ход истории. Молодогвардейцы договорились с учителями о проведении уроков по истории с использованием новых пособий.

"Сегодня важно применять игровой формат проведения уроков. Используя новые пособия, мы максимально заинтересуем школьников и студентов. У ребят появится интерес к самостоятельному дальнейшему изучению истории Великой Отечественной войны", — отметил он.

Добавим, учителям также вручили открытки, которые в честь Дня учителя подписали дети из пункта временного размещения для беженцев. Все пожелания и поздравления волонтеры передали адресатам лично в руки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Краснодон , Молодая гвардия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:36 20.10.2022Тюменские психологи бесплатно консультируют родственников мобилизованных
13:25 20.10.2022Тюменцы подарили краснодонским учителям открытки и 3D-пособия
13:03 20.10.2022В Ишиме создадут благотворительный счет для помощи семьям мобилизованных
12:52 20.10.2022В Тюмени стартовали областные краеведческие чтения для школьников