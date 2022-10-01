Тюменцы подарили краснодонским учителям открытки и 3D-пособия

| Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии"

Открытки и пятьдесят 3D-пособий "Техника великой Победы" подарили тюменские молодогвардейцы учителям школы в Краснодоне, сообщает пресс-служба регионального отделения "Молодой Гвардии".

По словам руководителя волонтерского отряда в Краснодоне Владимира Соколова, 3D-пособие позволит учащимся узнать факты о военной технике, вкладе тружеников тыла в Победу на войне, ключевых событиях, повлиявших на ход истории. Молодогвардейцы договорились с учителями о проведении уроков по истории с использованием новых пособий.

"Сегодня важно применять игровой формат проведения уроков. Используя новые пособия, мы максимально заинтересуем школьников и студентов. У ребят появится интерес к самостоятельному дальнейшему изучению истории Великой Отечественной войны", — отметил он.

Добавим, учителям также вручили открытки, которые в честь Дня учителя подписали дети из пункта временного размещения для беженцев. Все пожелания и поздравления волонтеры передали адресатам лично в руки.