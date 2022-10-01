Создать рисунок из ниток и поискать "сокровища" в песке смогут тюменцы на выставке "Амнезия"

| Фото: группа "«Амнезия», интерактивная выставка" во ВКонтакте | Фото: группа "«Амнезия», интерактивная выставка" во ВКонтакте

Поискать "сокровища" в песке, заглянуть в ящики, создать рисунок из ниток и посмотреть телевизор, сидя в кресле, смогут тюменцы на интерактивной выставке "Амнезия". Она откроется 22 октября в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменской линии" рассказала автор проекта Кристина Шилина.

"Повседневность меняется слишком быстро. Само понятие жизненного пути стирается, превращаясь в отдельные отрезки. В предлагаемых работах зритель, используя привычные повседневные и игровые практики, создает свои смыслы. Вспоминая, додумывая или сопоставляя элементы, каждый генерирует новый смысловой контекст, а значит, включается в большую историю: своей жизни, жизни других зрителей, страны", - добавила она.

Всего зрители увидят три инсталляции. Первая называется "Секреты взрослой жизни". Это деревянный ящик 70 на 70 см, наполненный песком, внутри него спрятаны "секретики".

| Фото: предоставлено Кристиной Шилиной | Фото: предоставлено Кристиной Шилиной

Вторая - "Мы заслужили счастье и спокойствие?". По словам автора, это аллюзия на фразу президента СССР Бориса Ельцина: "Вы заслужили счастье и спокойствие". Так он попрощался по телевизору с россиянами, уходя в отставку 31 декабря 1999 года. В этой части представлен авторский взгляд на три эпохи: советская, 1990-е годы и настоящее время.

"Вы можете утроиться в удобном кресле и ознакомиться с программами передач, идущими в разное время по нашему телевидению. Что именно будет идти, пока секрет", - поделилась Кристина.

Третья инсталляция называется "Дракон", где посетители смогут открыть ящик с датой и прочитать воспоминание одного из соотечественников о том или ином событии. Истории тюменка собирала у жителей региона.

"Я задавала им вопросы о важных событиях в стране: дефолт, приватизация и другие. Полученные ответы не меняла, просто напечатала и поместила в инсталляцию. Хочу, чтобы посетители могли сами оставить свои рассказы, придя на выставку, или каждый может записать голосовое сообщение и отправить в мою сообщество", - отметила девушка.

Выставка будет работать до 11 ноября включительно. Подробнее - в группе во ВКонтакте.

Напомним, Кристина Шилина выиграла на реализацию интерактивной выставки грант в размере 130 тыс. рублей во второй волне конкурса "ЦЕХ". Всего победителями были признаны восемь тюменцев.

Виктория Макарова