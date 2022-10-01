Около 30 дизайнеров России представят свои работы на неделе моды в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 30 дизайнеров из Тюмени, Москвы, Екатеринбурга, Краснодара и других городов представят свои новые коллекции на первой в регионе "Неделе моды. Сибирь". Мероприятие пройдет в Тюмени с 21 по 23 октября. По 24-метровому подиуму пройдутся не только взрослые, но и дети, сообщают организаторы.

"В условиях сегодняшних дней, когда много известных брендов масс-маркета ушли с российского рынка, для наших дизайнеров открылись новые возможности. Мы хотим посмотреть интерес людей к мероприятию, а в будущем проводить такое событие два раза в год - весной и осенью", - рассказала один из организаторов показа Анна Воронова.

В мероприятии примут участие российские дизайнеры, владельцы шоурумов, представители профильных образовательных учреждений, производители одежды, тканей, фурнитуры и другие профессионалы индустрии.

Участники представят вечернюю моду, продемонстрируют мужскую и верхнюю одежду, свадебные платья, повседневные модели. Много представителей с одеждой для детей от трех лет. Жители и гости города смогут не только посмотреть, но купить понравившийся наряд. На площадке будут работать маркеты с одеждой, производимой российскими дизайнерами.

Мероприятие пройдет в торгово-выставочном центре "Домэкспо" по адресу ул. Народная, 68. Вход по регистрации.