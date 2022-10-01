Тюменцы могут не увидеть солнечное затмение из-за погоды

| Фото: vk.com/astro_tower | Фото: vk.com/astro_tower

Увидеть солнечное затмение тюменцам может помешать погода 25 октября. Явление на этот раз будет частным - это означает, что нигде на Земле не будет видно 100 % покрытия.

Тюменцам наблюдать нечастое событие и вовсе может помешать погода. Если она будет благоволить, то в 14 часов 50 минут по местному времени будет заметно, как Луна начнет закрывать Солнце. Максимальная фаза наступит в 16 часов 2 минуты - в этот момент перекрытие будет 80,5 %. Больше на всей планете будет только в Нижневартовске и Сургуте - там 82 %.

"Можно сказать, что Тюменская область и Югра станут столицами этого затмения - там будут лучшие условия для наблюдения за ним (с астрономической точки зрения)", - отметил главный инженер обсерватории "Старая Башня", астроном-любитель Виталий Угренинов.

| Фото: предоставлено Виталием Угрениновым | Фото: предоставлено Виталием Угрениновым

В прошлый раз такая большая фаза наблюдалась 1 августа 2008 года. Тогда было полное солнечное затмение с наилучшей видимостью в Новосибирске - 100 %.

"У нас в Тюмени затмение наблюдалось, как частное, с фазой 86 процентов. В тот день повезло - и в Новосибирске, и в Тюмени стояла ясная погода. Были массовые наблюдения. В этот раз мы тоже ждем ясной погоды, но прогнозы пока не радуют", - сказал Виталий Угренинов.

По его словам, когда произойдет перекрытие, будет впечатление "тонированного стекла" (при 80 % темноты не наступает). "С учетом того, что сейчас и так рано темнеет, будет впечатление ранних сумерек, переходящих в ночь", - поделился эксперт.

Он предостерег, что смотреть на солнечное затмение просто глазами нельзя - нужны сварочные стекла, старые дискеты или компакт-диски без этикетки. Также можно использовать блестящую обертку от конфет, которую нужно сложить в несколько раз.

| Фото: предоставлено Виталием Угрениновым | Фото: предоставлено Виталием Угрениновым

Евгения Тенегина