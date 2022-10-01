В Голышманово отказались от новогодней ели и фейерверка в пользу сбора средств для мобилизованных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Затраты на приобретение искусственной ёлки, иллюминации и новогоднего фейерверка в 2022 году исключат бюджета Голышмановского городского округа. Резерв этих средств, при потребности, направят на нужды участников специальной военной операции и помощь семьям призванных в армию мужчин. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Ледаков.

"Новогодние мероприятия для детей состоятся, украшения новогодних ёлок в учреждениях сделаем как обычно. Ёлку в поселке тоже установим. Новый год будет, но чуть скромнее, соответственно моменту времени" - написал он в своем Telegram-канале.

Глава округа призвал весь объём помощи формировать и собирать централизовано на базе учреждений и администрации муниципалитета. "Заверяю вас, что она будет доставлена и предоставлена строго по назначению! К тому же, у нас есть для доставки все необходимые ресурсы! Кто имеет желание самостоятельно организовать сбор, доставку - никаких возражений и препятствий не будет. Но, объединив усилия, мы сможем сделать в разы больше", - подчеркнул Александр Ледаков.

Он добавил, что голышмановцы активно участвуют в сборе и направлении обмундирования, продуктов питания, медицинских средств для солдат.

"Это наша невидимая связь с ними, с нашими земляками. Это часть нашего тепла, заботы и силы, которую мы им передаём! Передаю вам от них слова благодарности и от себя низкий поклон", - сказал Александр Ледаков.