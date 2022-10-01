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Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки от тюменцев

Общество, 14:00 21 октября 2022

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

4 млрд рублей составит общая сумма грантов Президентского фонда культурных инициатив в 2023 году. Прием заявок на конкурс уже стартовал, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В конкурсе представлены девять тематических направлений: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ" и "Мы вместе".

Средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Срок реализации должен начинаться не ранее 1 апреля 2023 года и завершаться не позднее 30 сентября 2024 года.

Прием заявок завершится 17 ноября. С подробностями участия в конкурсе и подать заявку можно ознакомиться на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

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# гранты , конкурсы

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