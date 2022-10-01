Тренинги для родителей проведут на тюменском форуме "Тетрис"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тренинги, разговоры на важные темы, лайфхаки, связанные с воспитанием детей, ждут тюменцев на завершающем этапе форума мудрых родителей "Тетрис". Мероприятие пройдет в областной научной библиотеке им. Менделеева 22 октября, начало в 12 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В 2022 году пятый, заключительный этап, вышел в офлайн. Организаторы отмечают, что на нем акцент с межличностных взаимоотношений отцов и детей будет смещен на состояние самого родителя, на его чувства и эмоции.

"Мы надеемся, что люди начнут выходить из онлайна в офлайн. Специально для этого в программу заключительного этапа мы добавили тренинги. У каждого лектора будут какие-то лайфхаки и полезности для аудитории. В следующем году мы хотим полностью уйти в офлайн и перейти от теоретических мероприятий к практической работе со слушателями", — поделилась ведущий специалист по работе с молодежью Центра внешкольной работы "Дзержинец" Тюмени Татьяна Обухова.

Для родителей и педагогов из других городов и тех, кто не сможет присутствовать лично, выложат записи мероприятий в сообществе "Тетриса" во ВКонтакте. В библиотеке им. Менделеева для семей с детьми будет работать детская игровая комната, настольные игры от "МосИгры". Также в 12 часов можно будет посетить программу детской библиотеки им. Константина Лагунова "Ёрш Ершович, Комар Комарович, Воробей Воробеич", посвященную творчеству уральского писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Мероприятия "Тетриса" проходят весь год: в 2022 году форум стартовал с образовательного этапа в марте, в апреле продолжился конкурсом проектов и программ "Лучшие практики проведения содержательного досуга семей" среди образовательных учреждений, в июне прошел городской конкурс "Герб семьи", в августе – пешеходный квест по городу для семей.

Ежегодный форум для родителей "Тетрис" проходит в Тюмени с 2020 года. Большая часть мероприятий форума проходила в онлайн-формате для родителей и педагогов со всей России.

Вход на форум свободный. Возрастное ограничение: 0+.