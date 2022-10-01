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Полторы тысячи собранных тюменцами книг отправят в Краснодон

Общество, 13:15 21 октября 2022

пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Около 1,5 тыс. изданий, собранных тюменцами в рамках акции "Книги - Донбассу", в ближайшее время отправят в Краснодон. Это произведения русских классиков, детские книги, справочная литература и энциклопедии.

Совместная акция партии "Единая Россия" и Минпросвещения, стартовала летом. В августе о сборе книг объявила централизованная городская библиотечная система Тюмени. Тогда за три недели удалось собрать 1 тыс. 800 изданий.

"Горожане продолжают сдавать книги в библиотеки рядом с домом, а оттуда они стекаются к нам. В Краснодоне на месте распределяют поступления", - рассказала директор городской библиотечной системы Наталья Некрасова.

Она отметила, что с коллегами из подшефного региона уже давно сложилось теплое профессиональное и дружеское общение. Все, собранное тюменцами, там очень ждут.

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# книги , Краснодон

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