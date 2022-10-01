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В Тюменской области собрали рекордные 2 млн тонн зерна

Общество, 13:26 21 октября 2022

Департамент АПК Тюменской области | Фото: Департамент АПК Тюменской области

Более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур собрали аграрии Тюменской области. Обработано 99% полей, средняя урожайность составляет 28 центнеров с гектара, сообщает региональный департамент АПК.

По данным на 21 октября, не обмолоченными остаются около 6 тыс. гектаров в Абатском, Викуловском, Голышмановском, Ишимском, Омутинском и Сорокинском районах.

Технические культуры убраны на 98%, валовой сбор превышает 58 тысяч тонн при средней урожайности 17 центнеров с гектара. Овощей открытого грунта собрали 98% - это почти 53 тысячи тонн, средняя урожайность составила 505 центнеров с гектара. Картофель выкопан на 99,8%, урожай достиг 233,6 тыс. тонн. Осталось собрать картофеть на 13 га в Омутинском районе.

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# АПК , уборка урожая

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