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В Тюменской области выделили 185 млн рублей на целевые инвестзаймы для МСП

Экономика, 18:03 21 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

185 млн рублей инвестиционных займов предусмотрены для развития промпредприятий Тюменской области. При этом, ставка снижена до 3% годовых на срок до семи лет, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Компания может оформить до 50 млн рублей на модернизацию помещений и оборудования, строительство, реализацию инвестпроектов и создание новых рабочих мест, уточняется в сообщении.

Напомним, что для получения целевых инвестиционных займов субъектам малого и среднего предпринимательства необходимо обращаться с бизнес-планом в фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области".

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# займы , инвестиционное агентство , поддержка

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