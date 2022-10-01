Экперты ОМС советуют онкобольным проходить своевременное обследование

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

От 45 до 70 % онкобольных, перенесших операцию на первых стадиях заболевания, считают себя излечившимися и не уделяют должного внимания регулярным обследованиям, заявила заместитель руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по организации обязательного медицинского страхования Елена Третьякова.

"Именно на первых стадиях заболевания после оперативного вмешательства крайне важно диспансерное наблюдение. Но многим пациентам, перенесшим операцию, психологически сложно вновь посещать онколога. Это может привести к несвоевременному выявлению рецидива или метастазирования, позднему началу лечения и необратимым последствиям для здоровья", - подчеркнула она.

По словам эксперта, пациент должен быть поставлен на диспансерный учет у врача-онколога по месту жительства в течение трех рабочих дней от постановки диагноза и находиться у него под наблюдением.

В течение первого года онкобольного приглашают на обследование один раз в три месяца, второго года – один раз в полгода, а затем один раз в год. Диспансерное наблюдение бесплатно по программе ОМС. Оно устанавливается пожизненно при наличии информированного добровольного согласия пациента. В случае отказа врач обязан разъяснить ему все риски такого решения.

Врач-онколог разрабатывает для каждого пациента индивидуальный план диспансерного наблюдения. Сведения об этом он заносит в медицинскую документацию. Если человек не может посещать поликлинику по состоянию здоровья, онколог должен организовать наблюдение на дому.

О плановом переезде нужно предупредить врача за две недели, чтобы он подготовил выписку. Ее нужно будет представить в поликлинике по новому месту жительства.

Сотрудники страховых медицинских организаций в системе ОМС достаточно часто выявляют различные дефекты и нарушения прав пациентов с окнозаболеваниями.

В случаях отказа в исследованиях, организации наблюдения на дому, в любом спорном случае эксперты рекомендуют обращаться в свою страховую компанию, которая выдала полис ОМС, за помощью. Сделать это можно лично или по телефону, который указан в памятке застрахованного при получении полиса, или на сайте страховой медицинской организации.