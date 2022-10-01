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В Тюменской области запустили комплекс мер поддержки семей мобилизованных

Общество, 18:11 21 октября 2022

фото с Telegram-канала Александра Моора | фото с Telegram-канала Александра Моора

Всех школьников с 1 по 11 классы из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, обеспечат бесплатными горячими завтраками и обедами. Студентам техникумов, колледжей и вузов предоставят бесплатные горячие обеды.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Также семьи воинов-сибиряков освобождаем от оплаты услуг детских садов. Создадим в школах дополнительные бесплатные группы продленного дня для учеников с 1 по 6 классы. Дети военнослужащих смогут бесплатно заниматься в кружках и секциях в учреждениях дополнительного образования. Аналогичную меру поддержки рекомендуем ввести на муниципальном уровне", - написал глава региона.

При необходимости военнослужащие и их семьи смогут рассчитывать на реабилитационную медицинскую помощь по полису обязательного медстрахования вне очереди.

Супруги военнослужащих и их дети трудоспособного возраста получат возможность пройти дополнительное профессиональное обучение.

"Постановление об этих и других мерах социальной поддержки подписал сегодня. Они распространяются на семьи тех, кто добровольно или по мобилизации отправился на службу в Вооруженные силы, и тех, кто участвует в специальной военной операции в рядах Росгвардии. Документ вступит в силу с момента его опубликования. Поставил коллегам задачу: система поддержки семей воинов-сибиряков должна быть открытой и понятной людям, чтобы они почувствовали нашу реальную заботу", - добавил Александр Моор.

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# Александр Моор

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