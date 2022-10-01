Школьникам Ишима расскажут о способах развития гибких навыков

| Фото: Мультицентр «Моя территория» Ишим | Фото: Мультицентр «Моя территория» Ишим

О способах развития гибких навыков расскажут школьникам Ишима в рамках образовательного марафона "На скилле" с 8 по 25 ноября в онлайн и офлайн форматах. Как сообщают организаторы, участие бесплатное по регистрации.

Подать заявку на событие можно до 6 ноября. Школьники 9-11 классов и студенты 1-3 курсов смогут поучаствовать в интенсивах по развитию софт-компетенций под кураторством региональных и федеральных экспертов.

Молодые люди узнают о том, как принимать позицию оппонента и как разрешать конфликтные ситуации, как фильтровать, анализировать входящий информационный поток, эксперты расскажут о тайм-менеджменте и навыке делегирования, способах подачи информации, а также о креативных подходах к решению задач, пишет Комсомольская правда-Тюмень.