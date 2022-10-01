  • 22 октября 202222.10.2022суббота
  • USD61,1958
    EUR59,8378
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Школьникам Ишима расскажут о способах развития гибких навыков

Общество, 11:42 22 октября 2022

Мультицентр «Моя территория» Ишим | Фото: Мультицентр «Моя территория» Ишим

О способах развития гибких навыков расскажут школьникам Ишима в рамках образовательного марафона "На скилле" с 8 по 25 ноября в онлайн и офлайн форматах. Как сообщают организаторы, участие бесплатное по регистрации.

Подать заявку на событие можно до 6 ноября. Школьники 9-11 классов и студенты 1-3 курсов смогут поучаствовать в интенсивах по развитию софт-компетенций под кураторством региональных и федеральных экспертов.

Молодые люди узнают о том, как принимать позицию оппонента и как разрешать конфликтные ситуации, как фильтровать, анализировать входящий информационный поток, эксперты расскажут о тайм-менеджменте и навыке делегирования, способах подачи информации, а также о креативных подходах к решению задач, пишет Комсомольская правда-Тюмень.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:47 22.10.2022 Первый гик-фестиваль пройдет в Выставочном зале Тюмени
13:07 22.10.2022В Тюменской области выявлены 204 случая COVID-19 за сутки
12:42 22.10.2022Тобольский Кремль представит видеоподкасты с резидентами арт-площадки
11:42 22.10.2022Школьникам Ишима расскажут о способах развития гибких навыков