Первый гик-фестиваль пройдет в Выставочном зале Тюмени

| Фото: Tyumen cyber fest-2021 (архив) | Фото: Tyumen cyber fest-2021 (архив)

Любителей косплея соберет в Тюмени первый гик-фестиваль молодежной культуры "Kitsune-con" 30 октября.

В Выставочном зале встретятся гости из Екатеринбурга и Кургана. Организаторы подготовили насыщенную программу: турнир по арт-фехтованию, аллея тюменских мастеров, мужская и женская хореография, костюмированная демонстрация персонажей.

"Фестиваль обещает стать одним из самых зрелищных событий года", - отметил генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.