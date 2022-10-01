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Первый гик-фестиваль пройдет в Выставочном зале Тюмени

Общество, 13:47 22 октября 2022

Tyumen cyber fest-2021 (архив) | Фото: Tyumen cyber fest-2021 (архив)

Любителей косплея соберет в Тюмени первый гик-фестиваль молодежной культуры "Kitsune-con" 30 октября.

В Выставочном зале встретятся гости из Екатеринбурга и Кургана. Организаторы подготовили насыщенную программу: турнир по арт-фехтованию, аллея тюменских мастеров, мужская и женская хореография, костюмированная демонстрация персонажей.

"Фестиваль обещает стать одним из самых зрелищных событий года", - отметил генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

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# Выставочный зал

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