Первый гик-фестиваль пройдет в Выставочном зале Тюмени
| Фото: Tyumen cyber fest-2021 (архив)
Любителей косплея соберет в Тюмени первый гик-фестиваль молодежной культуры "Kitsune-con" 30 октября.
В Выставочном зале встретятся гости из Екатеринбурга и Кургана. Организаторы подготовили насыщенную программу: турнир по арт-фехтованию, аллея тюменских мастеров, мужская и женская хореография, костюмированная демонстрация персонажей.
"Фестиваль обещает стать одним из самых зрелищных событий года", - отметил генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.