Тюменский "Рубин" примет дома "Динамо СПб"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" в домашней серии примет на льду Дворца спорта питерский "Динамо СПб" 24 октября.

Соперники тюменцев - чемпионы ВХЛ 2018 года, а также финалисты плей-офф прошлого сезона. Напомним, что в той серии игр победил "Рубин" и взял кубок Петрова.

26 декабря состоится игра с еще одной питерской командой - "СКА-Нева". Матчи начнутся в 19 часов по местному времени.

30 октября тюменский клуб примет "Ермак" из Ангарска", 1 ноября – "Сокол" из Красноярска, пишет Вслух.ру.