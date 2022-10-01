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Тюменский "Рубин" примет дома  "Динамо СПб"

Спорт, 16:59 22 октября 2022

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" в домашней серии примет на льду Дворца спорта питерский "Динамо СПб" 24 октября.

Соперники тюменцев - чемпионы ВХЛ 2018 года, а также финалисты плей-офф прошлого сезона. Напомним, что в той серии игр победил "Рубин" и взял кубок Петрова.

26 декабря состоится игра с еще одной питерской командой - "СКА-Нева". Матчи начнутся в 19 часов по местному времени.

30 октября тюменский клуб примет "Ермак" из Ангарска", 1 ноября – "Сокол" из Красноярска, пишет Вслух.ру.

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