Благодаря субсидированию в тюменском дворе высадили 44 тополя

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

44 тополя высадили жители 3 и 4 корпусов дома по ул. Республики, 204 при помощи сотрудников департамента городского хозяйства и специалистов МКУ "ЛесПаркХоз".

Тюменцы активно включились в программу ВЭБ.РФ "5 шагов для городов" и акцию "Посади дерево", предусматривающую субсидирование озеленения дворов за счет городского бюджета.

Посадку деревьев на всех этапах сопровождают специалисты "ЛесПаркХоза", которые разъясняют, где дереву будет лучше расти, чтобы оно не нарушало норм и требований, какую породу выбрать, чтобы она вписалась в сложившуюся застройку.

Всего с 2018 по 2021 годы в рамках акции "Посади дерево" высажено 1 тыс. 180 единиц крупномерных саженцев деревьев на 79 дворах. В 2022 году запланировано высадить 243 дерева на 13 дворовых территориях.