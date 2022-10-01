Выставку декоративно-прикладного искусства "Путь мастера" пройдет в Заводоуковске

| Фото: АНКО "Путь мастера" (архив) | Фото: АНКО "Путь мастера" (архив)

Выставку декоративно-прикладного искусства "Путь мастера" проведут в Заводоуковске школьники с инвалидностью 30 ноября. Событие приурочено к международному дню инвалидов.

Для экспозиции школьники готовили изделия в течение серии реабилитационных мастер-классов для детей с ОВЗ

Как сообщает "Мегатюмень", центр креативных проектов Заводоуковска "Путь мастера" организует четыре творческих мастер-класса для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Занятия пройдут в трех школах города. Педагоги детской школы искусств и мастера по изготовлению изделий в технике ДПИ познакомят детей с четырьмя направлениями художественного творчества.