Тюменский нутрициолог советует усилить питание осенью витаминами А, Е и Д

| Фото: сообщество организаторов фестиваля "Уха-царица" | Фото: сообщество организаторов фестиваля "Уха-царица"

Усилить питание продуктами, которые содержат витамины А, Е и Д советует нутрициолог Алена Птица жителям Тюменской области осенью. Они в большом количестве содержатся в жирах – растительных маслах, фермерских продуктах и рыбе.

"Витамин А поддерживает и восстанавливает иммунитет, защищает от простуд и инфекций дыхательных путей, нормализует работу пищеварительного тракта и мочеполовой системы. Витамин Е также укрепляет иммунитет, защищает клетки организма от преждевременного старения, уменьшает воспаления, снижает риск развития болезней, связанных с окислительным стрессом – катаракты, артриты, опухоли, болезни Альцгеймера, гипертония и заболевания сосудов. Недостаток витамина Д проявляется частыми простудами, выпадением волос, депрессией", – говорит эксперт.

Также специалист рекомендует принимать цинк, витамин Д3, жир печени трески. Немаловажно употребление минеральной воды. Она – отличный источник калия, натрия и хлора. Отвар щиповника или иван-чай помогут восполнить дефицит магния, витамина С. Поддержат организм и витамины группы В, коллаген и метабиотики.

По словам Алены Птицы осенью в рацион необходимо включать большое количество овощей, таких как тыква и морковь, а также специи - кардамон, гвоздику, корицу и имбирь. Все это поможет лучше себя чувствовать, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".