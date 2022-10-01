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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские врачи советуют включить сатурацию в чек-ап мужского здоровья

Общество, 15:08 23 октября 2022

оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Сатурация, измерение артериального давления, частота сердечных сокращений необходимо включать в чек-ап мужского здоровья, советуют врачи жителям Тюменской области. Не смотря на стереотип, что мужчины реже, чем женщины обращаются к докторам, специалисты отмечают изменение отношения к здоровью со стороны сильного пола.

"Мужчин, ответственно относящихся к здоровью, постепенно становится больше. В том числе и молодых, работающих. Представители новых поколений, видимо, лучше понимают, что выявить болезнь на ранней стадии – значит, сделать больше половины дела для ее излечения. А предотвратить недуг – и вовсе самое логичное и рациональное решение", - рассказала заведующая отделением профилактики городской поликлиники №8 Анастасия Гук.

Пройти обследование можно взяв талон электронной очереди в кабинет раннего выявления заболеваний. Такие кабинеты работают во всех городских поликлиниках. Медики в них работают ежедневно, включая субботу.

Профилактический осмотр рекомендуется проходить раз в год. Анкетирование предлагается всем пациентам, также как измерение артериального давления, сатурации и частоты сердечный сокращений. Мужчинам в обязательном порядке осматривают кожные покровы, молочные железы, все видимые слизистых оболочек и половые органы. Проводится исследование на предмет изменений предстательной железы, выдаются направления на исследования наличия или отсутствия ВИЧ-инфекции и сифилиса, маркер рака предстательной железы, делается флюорография, сообщает "Тюменская область сегодня".

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# медицинский осмотр , профилактика

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