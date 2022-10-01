Виолончелист Александр Рамм выступит с Тюменским филармоническим оркестром

| Фото: группа "Тюменская филармония" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменская филармония" ВКонтакте

Концерт виолончелиста Александра Рамма и Тюменского филармонического оркестра под управлением Юрия Медяника пройдет в Тюменской филармонии 24 октября в 19 часов. Событие состоится в рамках фестиваля "Алябьевская музыкальная осень", сообщает департамент культуры Тюменской области.

В программе мероприятия: Шор "Концерт для виолончели с оркестром F dur", Сен-Санс "Концерт №1 для виолончели с оркестром A moll op. 33", Равель "Сюита "Моя Матушка-Гусыня"" и Дебюсси "Маленькая сюита".

Александр Рамм является обладателем серебряной медали Международного конкурса имени Чайковского и единственным представителем России, ставшим лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки.