Заводоуковских ремесленников обучат маркетингу и фотосъемке

| Фото: Центр социальной адаптации и культурного развития «Эбием» | Фото: Центр социальной адаптации и культурного развития «Эбием»

Обучающие мастер-классы для ремесленников пройдут в Заводоуковске в Доме культуры "Ритм" 12 ноября. Поучаствовать в них могут как зарегистрированные мастера, так и не имеющие официальной регистрации. Мероприятие организуется в рамках тюменского проекта "Время ремесел", сообщает Центр социальной адаптации и культурного развития "Эбием".

С 10 до 18 часов участников ждут три мастер-класса: "Современные возможности ремесленного бизнеса. Маркетинг в ремесленничестве", "Ремесло и соцсети. Опыт мастера" и "Предметная фотосъемка ремесленной продукции". Встречи пройдут в формате открытого диалога, где каждый сможет свободно поделиться своим мнением с коллегами, задавать вопросы ведущим, обмениваться контактами для сотрудничества друг с другом.

Количество мест — 20. Приоритетное право участия отдадут представителям традиционных ремесел, а при наличии свободных мест — современных ремесел. Мероприятие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Возрастное ограничение: 12+

Напомним, программу "Время ремесел" создали практикующие ремесленники, которые хорошо знакомы с проблемами мастеров и говорят с ними на одном языке.