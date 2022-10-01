Тюменская область заняла девятое место в рейтинге регионов по научно технологическому развитию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в десятку лидеров рейтинга российских регионов по науке и технологиям. Список возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, замкнули Ингушетия, Ненецкий автономный округ и Хакасия, сообщает РИА Новости.

Тюменская область поднялась на два места и вытеснила из Топ-10 Тульскую область. В число десяти передовиков вошли также Нижегородская, Московская, Самарская области, Пермский край, Ульяновская и Свердловская области.

Авторы исследования отмечают по-прежнему невысокий уровень инновационной активности. Ее росту в экономике препятствует высокая стоимость заемных ресурсов, разработки и внедрения новых решений, а также слабая материальная заинтересованность ученых и инженеров.

По заключению экспертов, введенные санкции могут стать стимулом для развития инноваций в России, потому что вопрос собственных передовых технических решений на сегодняшний день стоит особенно остро.

Исходными данными для проведения исследования стали показатели Росстата и Роспатента. Они позволили детально проанализировать состояние сферы науки и технологий в регионах. Анализ показал, что выпуск высокотехнологичных товаров, научные исследования, внедрение новых технологий в той или иной мере осуществляются в каждом субъекте федерации, но неравномерно.

В целом, на десятку лидеров рейтинга приходится 61% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2021 года.