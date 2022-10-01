МЧС: в товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехима" произошел хлопок газа

ГУ МЧС по Тюменской области ГУ МЧС по Тюменской области

Хлопок газа произошел в товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехима" в Тобольске 24 октября. Происходит горение газа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Информация о происшествии на территории Восточно-промышленного района поступила в 7 часов 47 минут в дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Тюменской области.

"Происходит горение газа в емкости в цехе по всей площади. Размер цеха — 3 на 5 метров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. На месте вызова работают 35 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС России девять человек и три единицы техники", — сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Угрозы распространения огня нет. Пожарно-спасательные подразделения контролируют зону горения до полного выгорания газа в емкости.