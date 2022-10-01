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В Тюменской области с начала года зафиксировали 13 случаев бешенства

Общество, 17:30 24 октября 2022

Государственной ветеринарной службы Тюмени | Фото: Государственной ветеринарной службы Тюмени

13 случаев бешенства зарегистрировано в Тюменской области за девять месяцев 2022 года.

"Заболевание обнаружено у пяти диких и стольких же домашних животных, еще три случая зафиксировали у сельхозживотных. Это в разы меньше прошлогодних данных, когда было зарегистрировано 84 случая бешенства", - сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в управлении ветеринарии Тюменской области.

Для предотвращения заболеваний бешенством специалисты обработали 76 тыс. 295 непродуктивных домашних животных – кошек и собак. Практически столько же, сколько и годом ранее. Также обработаны и 60 тыс. 015 сельскохозяйственных животных, уточнили в ветеринарном ведомстве.

Кроме того, с начала года ветеринары совместно с представителями регионального Госохотуправления разложили в лесах 159 тыс. 745 доз вакцины от бешенства диких плотоядных животных.

Оксана Корнеенкова

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# бешенство , вакцинация

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