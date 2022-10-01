Тюменских ученых наградили за поиски нефти в Курганской области

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Престижной премией имени Н.К. Байбакова отмечены доценты Тюменского индустриального университета Дмитрий Леонтьев, Алексей Арсеньев и Вадим Александров за достижения в решении проблем устойчивого развития энергетики и общества, сообщает пресс-служба вуза.

Дипломы и медали преподавателям вручили на торжественной церемонии в Москве. Премия ученым присуждена за исследования, доказывающие неоспоримые факты наличия черного золота в Курганской области. Уже несколько лет они занимаются поиском месторождений в соседнем регионе.

"Нефтегазопоисковые работы на территории Курганской области начали проводиться с 30-х годов прошлого столетия, но их интенсивность сократилась после открытия месторождений Западной Сибири. Наша главная задача – возобновить геологоразведку и открыть новые месторождения", – рассказал Дмитрий Леонтьев.

Отметим, что премия носит имя выдающегося государственного деятеля, родоначальника отечественной нефтяной и газовой промышленности Николая Байбакова и присуждается ученым, внесшим существенный вклад в науку, технику, организацию производства и эколого-энергоэффективного развития экономики.