В Тобольске восстановят электростанцию начала XX века

| Фото: группа "Комитет культурного наследия Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Комитет культурного наследия Тюменской области" ВКонтакте

Бывшую электростанцию из состава ансамбля городской насосной станции (Базарная площадь, 18, соор. 3) восстановят в Тобольске. Согласована проектная документация на этот объект культурного наследия регионального значения, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

"Работа находится на стадии проектного эскиза", — уточняют в ведомстве.

Здание входит в состав краснокирпичного комплекса начала ХХ века, расположенного на территории Базарной площади — старейшего торгово-административного центра нижнего посада Тобольска.