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В Тобольске восстановят электростанцию начала XX века

Общество, 18:05 24 октября 2022

группа "Комитет культурного наследия Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Комитет культурного наследия Тюменской области" ВКонтакте

Бывшую электростанцию из состава ансамбля городской насосной станции (Базарная площадь, 18, соор. 3) восстановят в Тобольске. Согласована проектная документация на этот объект культурного наследия регионального значения, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

"Работа находится на стадии проектного эскиза", — уточняют в ведомстве.

Здание входит в состав краснокирпичного комплекса начала ХХ века, расположенного на территории Базарной площади — старейшего торгово-административного центра нижнего посада Тобольска.

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# памятники архитектуры , реставрация

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