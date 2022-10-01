Улицы Крапивина и Куцева могут появиться в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Улицы Владислава Крапивина и Геннадия Куцева могут появиться в Тюмени. Вопрос о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети рассмотрят на заседании профильной комиссии в администрации города. До 1 ноября тюменцы также могут подключиться к обсуждению, сообщает пресс-служба городской администрации.

С предложением назвать новые улицы на территории планировочного района № 8 "Гилевский" именами писателя и бывшего ректора ТюмГУ выступило ООО "Специализированный застройщик "Клевер парк".

Напомним, что Владислав Крапивин – писатель, удостоенного звания "Почетный гражданин Тюмени", один из создателей Литературно-краеведческого центра, детского отряда "Каравелла" и школы литературного мастерства.

Геннадий Куцев – доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки, бывший ректор Тюменского государственного университета, Почетный гражданин Тюмени.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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