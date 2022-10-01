Форум добровольцев сферы здравоохранения организуют в Тюмени на средства гранта

| Фото: пресс-службы Тюменского медицинского университета | Фото: пресс-службы Тюменского медицинского университета

Форум добровольцев сферы здравоохранения "МЕДиК" пройдет в Тюмени в феврале 2023 года. Его участниками станут студенты и специалисты медицинских учебных учреждений Уральского федерального округа, представители органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба ТюмГМУ.

Грант в размере 700 тыс. рублей на проведение мероприятия его организатор, руководитель волонтерского центра Тюменского ГМУ Мария Антонова получила по итогам конкурса "Росмолодежь.Гранты". По ее словам, форум привлечет к добровольчеству новых участников, позволит работать более качественно и на постоянной основе.

"Вопреки тому, что во время пандемии волонтеры-медики работали в медицинских организациях и колл-центрах, помогали проводить вакцинацию, по-прежнему актуален вопрос неверной трактовки понятия медицинского добровольчества. Не на всех уровнях налажен диалог между волонтерами, представителями образовательных организаций, органов исполнительной власти. На форуме мы обсудим проблемы, поделимся позитивными практиками медицинского добровольчества, подумаем о совместных проектах", - рассказала Мария Антонова.

Добавим, всего победителями в конкурсе "Росмолодежь.Гранты" стали 466 проектов, общая сумма поддержки составила более 248 млн рублей.