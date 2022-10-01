Длительный заплыв тюменца в ледяной воде у Антарктиды занесен в Книгу рекордов России

| Фото: Тюменский центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень" (архив) | Фото: Тюменский центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень" (архив)

Имя исполнительного директора Тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень" Андрея Агаркова занесли в Книгу рекордов России. Он стал первым по самому длительному нахождению в ледяной воде у Антарктиды.

Заплыв тюменец совершил еще в ноябре 2018 года. Тогда Андрей Агарков был в составе международной экспедиции. Спортсмены из разных стран поочередно погружались в воду и преодолевали вплавь расстояние в один километр. Учет времени вели секундометристы. В воде температурой минус 2 градуса житель Тюмени провел 25 минут и 27 секунд. Температура воздуха в день заплыва составляла минус 6 градусов.

"Когда пришло мое время погружаться в воду, погода сменилась – пошел ветер, поднялась волна, все было печально. Я там просто выживал, думал, не выберусь живым. Тем не менее все получилось", – вспоминает Андрей Агарков.

Заявку на признание рекорда по самому длительному нахождению в минусовой воде Андрей Агарков подал не сразу. Признается, что ему было стыдно, потому что, по его мнению, он проплыл хуже всех. "Я провел в воде около 26 минут. Мне было стыдно. А ребята меня убеждали в том, что это наоборот достижение. Не скоростное, а холодовое. В конце концов они убедили меня, и я подал заявку в Книгу рекордов России в этом году", – добавил исполнительный директор Тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень".

Решение о признании заявки официальным рекордом было принято редколлегией Книги рекордов России 24 октября.

Инна Пахомова