Более 200 миллионов рублей сэкономили ИТ-компании Тюменской области за счет налоговых преференций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 200 млн рублей сэкономили за счет налоговых преференций ИТ-компании Тюменской области с 2019 по 2021 годы. В прошлом году 48 налогоплательщиков воспользовались региональной ставкой УСН в 1 %.

24 проекта тюменских разработчиков получили поддержку на более 216 млн рублей от федеральных институтов развития. С участием областного бюджета реализовано 11 проектов на общую сумму в 40 млн рублей, сообщает региональный департамент информатизации. В субъекте действуют 23 региональные и 33 федеральные меры поддержки,

Увеличилось в пять раз количество ИТ-компаний Тюменской области, аккредитованных в Минцифры. Если в 2016 году их было 45, то в 2022 – 278. Изменилась и доля информационных технологий в структуре проектов резидентов Тюменского технопарка: с 19 в 2020 году до 28 в 2022.

Более 150 программных продуктов, которые разработаны в Тюменской области, зарегистрированы в реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

Оксана Корнеенкова