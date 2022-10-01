Тюменского ветерана Михаила Дружинина поздравили со столетним юбилеем

| Фото: Пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: Пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия"

Столетний юбилей отмечает житель Тюмени, участник Великой Отечественной войны Михаил Дружинин 25 октября. С днем рождения Михаила Николаевича поздравил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

"Жизнь Михаила Николаевича — это пример жизнестойкости, трудолюбия и верности своему долгу для всего молодого поколения тюменцев. Подвиг наших земляков во время войны, их вклад в восстановление и развитие экономики в послевоенные годы заслуживают уважения и благодарности. Наш долг — чтить историческую память и знакомить с ней молодежь", — отметил он.

Михаил Дружинин родился 25 октября 1922 года в Заводоуковске. После седьмого класса обучался в Иркутске в школе военных техников железнодорожного транспорта.

24 февраля 1942 года был призван в ряды Красной армии и направлен на курсы в Забайкальское военно-пехотное училище, после окончания которых ему присвоено звание лейтенанта. С 19 ноября 1942-го участвовал в боевых сражениях Великой Отечественной войны на Западном фронте в должности заместителя командира пулеметной роты в составе 1227-го стрелкового полка 369-й стрелковой дивизии 30-й армии в районе северо-западнее города Ржева.

В феврале 1943-го получил тяжелое ранение в ногу, после которого девять месяцев проходил лечение в госпитале города Иваново. В 1944 году комиссован.

Михаил Николаевич окончил Тюменский техникум советской торговли, работал бухгалтером, затем главным бухгалтером в различных организациях: Тюменской автотранспортной конторе, УМ-1 треста "Тюменьгазмеханизация", тресте "Тюменьнефтегазстрой". Выйдя на пенсию, в течение 12 лет работал ревизором в тресте "Тюменьгазмеханизация". Награжден орденом Отечественной войны II степени и многочисленными медалями.

Сейчас Михаил Дружинин проживает в Тюмени. У него две дочери, четверо внуков и четверо правнуков. По мнению ветерана, секрет долголетия — в здоровом образе жизни и физических нагрузках, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия"

Дочь Михаила Николаевича Татьяна Бернгардт рассказывает, что, несмотря на солидный возраст, он продолжает интересоваться новостями, самостоятельно ведет все счета по оплате ЖКХ, разгадывает кроссворды.